Три тысячи ДТП случилось в Петербурге в период новогодних праздников

3201 ДТП произошло в Санкт-Петербурге за новогодние праздники. Такой статистикой поделилась ГИБДД по городу и Ленинградской области. Об этом сообщили Nation News.

При этом 57 человек получили травмы. Один из пострадавших скончался. В Ленинградской области в период с 30 декабря по 9 января зафиксировали 893 ДТП, в которых погибли 17 человек. Серьезные травмы получили 83 человека, среди них — 16 несовершеннолетних.