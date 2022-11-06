Три тела обнаружили в кабине перевернувшейся аэролодки «Пиранья» у Саяно-Шушенской ГЭС | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 16:05 Три тела обнаружили в кабине перевернувшейся аэролодки «Пиранья» у Саяно-Шушенской ГЭС МЧС: в Саяно-Шушенском водохранилище обнаружили тела людей из аэролодки «Пиранья» Пресс-служба МЧС

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Спасатели обнаружили тела трех человек в кабине аэролодки «Пиранья», перевернувшейся в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Уточненная информация. На месте происшествия на реке Кантегир находилось два плавсредства (всего на двух плавсредствах находилось семь человек), одно из которых перевернулось (аэролодка „Пиранья“). В кабине лодки было обнаружено три тела», — говорится в сообщении.

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Аэролодку отбуксировали до залива «Джойская Сосновка» Саяно-Шушенского водохранилища. Выжившим четырем членам группы помощь не потребовалась, они вернутся обратно самостоятельно.

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Все произошло утром в воскресенье, 6 ноября, где в водохранилище впадает река Кантегир. На поиски направили спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда в количестве пяти человек на одном плавсредстве. Туда же выдвинулись спасатели из Шушенского района.