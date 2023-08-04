Происшествия 04 августа 2023, 18:25 Три техногенных пожара произошли за минувшие сутки в ЯНАО

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За минувшие сутки в ЯНАО пожарные потушили три техногенных пожара. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Днем 3 августа в Новом Уренгое загорелось строящееся здание. Огонь повредил помещение площадью 30 квадратных метров. Тем временем в Лабытнанги пламенем охватило хозяйственные постройки на улице Обской.

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В пожаре сгорел сарай площадью четыре квадратных метра. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС.