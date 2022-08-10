Три такси столкнулись на Ленинградском проспекте

В Москве в результате аварии с тремя такси пострадали два человека, сообщил «360» источник в экстренных службах. Движение на месте ДТП частично перекрыли.

Машины столкнулись на Тверском путепроводе — на Ленинградском проспекте. На месте работают оперативные службы города.

«Предварительно, два человека пострадали — получили травмы. Обращались к медикам. Сотрудники полиции проводят проверку», — уточнили в ГУ МВД столицы.

По данным Дептранса Москвы, движение в районе аварии осуществляется по трем полосам из пяти.

Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись три автомобиля такси. Одному из них полностью разворотило капот.