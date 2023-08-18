Происшествия 18 августа 2023, 23:46 Три строителя подорвались на неизвестном боеприпасе в центре Донецка Трое строителей погибли при взрыве неизвестного боеприпаса в центре Донецка РИА «Новости»

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Трое строителей погибли при детонации неизвестного боеприпаса в центре Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Боеприпас сдетонировал, когда рабочие проводили строительные работы на Школьном бульваре, 5. Эксперты определят, что именно взорвалось.

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«В результате чего погибли трое строителей — мужчины, <…> еще пять рабочих получили ранения различной степени тяжести», — уточнили в СЦКК.

Все пострадавшие — мужчины 1989, 1993, 1994, годов рождения.

Как сообщил ТАСС, по одной из версии, детонации произошла из-за сброса взрывчатки с беспилотника. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Днем 18 августа в Киевском районе Донецка произошла подобная история. Сдетонировал ранее неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. В результате скончались три сотрудника коммунального предприятия. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин рабочие ремонтировали теплотрассу на улице Тренева, когда произошел взрыв.