Происшествия 21 июня 2023, 15:08 Три стаффордширских терьера напали на мальтипу в Санкт‑Петербурге

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Три стаффордширских терьера напали на мальтипу, которая сидела на руках у хозяйки в Санкт-Петербурге. Животные разорвали щенка. Об этом сообщили «Народные новости».

Ситуация произошла в сквере у Полюстровских прудов. Хозяин стаффордширских терьеров находился неподалеку в момент происшествия. При этом ранее владелец трех собак уже был замечен в нарушениях. Мальтипу по кличке Иви было всего шесть месяцев.