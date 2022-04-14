Три сотрудницы МВД погибли в ДТП в Ростовской области

Три женщины, сотрудницы полиции, погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по Ростовской области.

По предварительной версии, водитель грузовика на трассе не рассчитал скорость и столкнулся с автомобилем, в котором три женщины ехали домой со службы. Легковая машина от этого врезалась в стоящий впереди грузовик. Женщина-водитель второй машины и две ее пассажирки скончались на месте.