09 августа 2023, 12:43
Три сотрудника рынка «Садовод» в Москве заболели корью
Роспотребнадзор обнаружил корь у трех работников рынка «Садовод» в Москве
Корь обнаружили у трех работников рынка «Садовод» в Москве. О результатах проверки сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что сотрудникам рынка поставили прививки. Курс вакцинации прошли 680 человек. Ранее они корью не болели.
В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок „Садовод“ по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка.
Управление Роспотребнадзора по Москве
Ранее корь обнаружили у одного из сотрудников «Роснефти» в Москве. Из-за этого на предприятии проведут эпидемиологическую проверку.
Здравоохранение
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Вакцинация
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