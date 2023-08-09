Происшествия 09 августа 2023, 12:43 Три сотрудника рынка «Садовод» в Москве заболели корью Роспотребнадзор обнаружил корь у трех работников рынка «Садовод» в Москве РИА «Новости»

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Корь обнаружили у трех работников рынка «Садовод» в Москве. О результатах проверки сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что сотрудникам рынка поставили прививки. Курс вакцинации прошли 680 человек. Ранее они корью не болели.

В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок „Садовод“ по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка. Управление Роспотребнадзора по Москве

Ранее корь обнаружили у одного из сотрудников «Роснефти» в Москве. Из-за этого на предприятии проведут эпидемиологическую проверку.