Происшествия 06 апреля 2023, 12:07 Три сотрудника полиции погибли в Ингушетии — МВД МВД подтвердило гибель трех полицейских при выполнении служебно-боевых задач в Ингушетии

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Три полицейских погибли в ходе выполнения служебно-боевых задач в Ингушетии, сообщил Telegram-канал МВД России. Руководство ведомства выразило соболезнования родным и близким правоохранителей.

Сотрудники МВД погибли в ночь с 5 на 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии. Майор полиции Башир Хаутиев, родившийся в 1992 году во Владикавказе, работал в органах внутренних дел с октября 2014 года. В феврале 2022-го его назначили на должность старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Малгобекский».

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Начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по Туле, капитан Максим Алехин служил с мая 2012 года, а нынешнюю должность занимал с августа 2021-го. Третий погибший — помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области, сержант Максим Родионов. Он поступил на службу в октябре 2019-го, а в нынешней должности находится с июля 2021 года.

«Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег», — отметили в ведомстве.