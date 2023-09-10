Происшествия 10 сентября 2023, 07:40 Три следовавших к Крыму катера ВСУ уничтожили у острова Змеиный Минобороны: морская авиация уничтожила 3 катера ВСУ у острова Змеиный

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Три быстроходных военных катера американского производства Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крыма, уничтожили в западной части акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

Катера ликвидировали самолеты морской авиации Черноморского флота. Это произошло в ночь на 10 сентября на северо-востоке от острова Змеиный.

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Также ночью дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над Черным морем на подлете к Крыму. До этого, 9 сентября, три запущенных украинскими боевиками беспилотника сбили непосредственно в Крыму: один — в северо-западной части республики, еще два — в западной.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что беспилотник ВСУ якобы атаковал избирательный участок в селе Скельки Запорожской области, однако оказалось, что это фейк. Удар по зданию сельсовета, где обычно проходят выборы, предприняли еще за пару дней до них, однако местные власти изначально решили на этот раз разместить избирательный участок в другом месте.