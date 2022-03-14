Три школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учителей и учеников трех школ Владивостока пришлось экстренно эвакуировать из-за сообщений о минировании. Анонимные звонки поступили в школы № 28, 60 и 61. Из-за угроз неизвестных лиц о заложенных бомбах занятия в этих школах были отменены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Как пишет vostokmedia.com, в Сети также появились сообщения о минировании Нахимовского училища.

Подобные происшествия случались в учебных заведениях Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока, а также других регионов России уже не в первый раз за последнее время. Ранее в школы уже поступали анонимные уведомления по электронной почте или звонки от неизвестных лиц о том, что здания образовательных учреждений якобы заминированы. Такие инциденты происходили также в торговых центрах, частных, государственных и региональных учреждениях. Использование современных технологий позволяет нарушителям закона оставаться анонимными долгое время, однако правоохранительные органы все же выходят на след таких «шутников» и привлекают их к ответственности.