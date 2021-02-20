Три школьника из Раменского попали в больницу c отравлением

Троих школьников из Раменского госпитализировали из-за отравления. Врачи оказали им всю необходимую помощь. Сейчас дети чувствуют себя нормально. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«В результате инцидента в Раменском трое подростков были доставлены в Раменскую центральную районную больницу. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

Представительница Раменской ЦРБ Ольга Шавырина рассказала, что двоих детей уже забрали родители под подписку об отказе от госпитализации. Еще за одним тоже в ближайшее время придут родственники.

«Мы их посмотрели, полечили и выписали. У меня нет информации, чем они отравились», — отметила собеседница «360».

Telegram-канал Mash писал о том, что трое подростков 13 и 14 лет в Раменском отравились самогоном. Якобы один из них принес в школу найденный у родителей алкоголь. После выпитого им стало плохо. Преподаватели приняли решение отправить их в больницу.