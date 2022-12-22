Происшествия 22 декабря 2022, 15:51 Три шахты обесточили в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ Минугля: в Донецке 107 горняков застряли под землей из-за обесточивания после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Три шахты обесточены в Донецке из-за обстрела украинских боевиков. Под землей застряли в общей сложности 107 горняков. Об этом сообщило Минугля ДНР в своем Telegram-канале.

«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 13:15 были обесточены три угледобывающих предприятия», — уточнили в ведомстве.

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По информации Минугля, без напряжения остались шахты имени Скочинского, «Лидиевка» и имени Абакумова. Все три предприятия входят в состав ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».

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В горных выработках шахты имени Скочинского находились 104 горняка, в шахте «Лидиевка» — три. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших нет.

В начале декабря обстрел Донецка украинскими боевиками привел к отключению энергии в пяти шахтах. Под землей остались 186 горняков, их эвакуировали.