Важное 01 марта 2024, 09:22 Три села в Курской области попали под обстрел ВСУ Старовойт: обстрел ВСУ оставил без света три села в Курской области

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Три населенных пункта в Курской области остались без электричества после обстрела со стороны украинской армии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате прилета украинского беспилотника села Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района остались без света. Как только позволит обстановка, начнутся работы», — написал он.

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Вечером в четверг, 29 февраля, в Курской области ввели режим ракетной опасности. Старовойт призывал население укрыться в помещениях с глухими стенами и не выходить на улицу. Спустя несколько часов угрозу атаки с воздуха отменили.

Минобороны накануне сообщало, что системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью. О пострадавших и разрушениях ведомство не заявляло.

Утром в пятницу стало известно, что ПВО засекла три украинских БПЛА над Нижегородской областью.