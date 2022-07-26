Три рыбака утонули во время рыбалки на озере Азас в Туве

В Республике Тыва во время рыбалки на озере Азас погибли три человека. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось в понедельник, 25 июля. На борту лодки находилось шесть человек. Когда судно опрокинулось, трое из рыбаков не смогли выкарабкаться на поверхность, сообщил сайт novostivolgograda.ru.

В настоящий момент в случившемся разбираются правоохранители. Проводится проверка по факту гибели людей на воде.