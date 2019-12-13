Три рыбака смертельно отравились газом в Мурманской области

По предварительным данным, перед сном мужчины решили протопить палатку с помощью шланга от газового баллона. Позже рыбаки отключили горелку, но газ все равно поступал внутрь палатки. В результате все трое задохнулись во сне, сообщил сайт «Дни.ру».

СК устанавливает обстоятельства произошедшего.