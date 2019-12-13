  • Три рыбака смертельно отравились газом в Мурманской области

    13 декабря 2019, 15:59

    Ольга Ломакина

    В Мурманской области трое рыбаков скончались от отравления газом. Тела наши в палатке вблизи трассы «Лотта». Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Мурманской области.

    По предварительным данным, перед сном мужчины решили протопить палатку с помощью шланга от газового баллона. Позже рыбаки отключили горелку, но газ все равно поступал внутрь палатки. В результате все трое задохнулись во сне, сообщил сайт «Дни.ру».

    СК устанавливает обстоятельства произошедшего.