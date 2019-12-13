Три рыбака смертельно отравились газом в Мурманской области
В Мурманской области трое рыбаков скончались от отравления газом. Тела наши в палатке вблизи трассы «Лотта». Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Мурманской области.
По предварительным данным, перед сном мужчины решили протопить палатку с помощью шланга от газового баллона. Позже рыбаки отключили горелку, но газ все равно поступал внутрь палатки. В результате все трое задохнулись во сне, сообщил сайт «Дни.ру».
СК устанавливает обстоятельства произошедшего.