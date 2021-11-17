Три рыбака провалились под лед в Тюменской области

В Тюменской области за эту неделю зафиксировано три случая, связанных с рыбной ловлей. Трое мужчин ушли под лед во время увлеченной рыбалки. Двоим из них помогли выбраться рядом находящиеся люди, третьего рыбака спасти не удалось, сообщил сайт «Вслух.ру». со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.

Три происшествия зафиксированы в Тобольском, Тюменском и Абатском районах. Те, кто оказался рядом с ушедшими под лед рыбаками, не только вызвали спасателей, но и помогли оказать пострадавшим первую помощь, написал «Ямал-медиа».

Рыбакам напоминают, что в Тюменской области в период с ноября по декабрь лед является не совсем прочным. Во избежание происшествий спасатели рекомендуют не ходить на рыбалку в это время.