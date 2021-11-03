Три рыбака пропали в Омской области

В Омской области возбуждено уголовное дело после пропажи трех рыболовов, сообщает сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный Следком.

Трое мужчин 29 октября уехали рыбачить на реку Иртыш возле села Розовка. Примерно после восьми вечера они перестали отвечать на телефонные звонки, что вызвало тревогу родственников. На берегу стоял их автомобиль с прицепом, но лодки на нем не было, как и самих мужчин. В качестве основной версии следствие рассматривает несчастный случай.