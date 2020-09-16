Три россиянки напали на медсестру в отеле Турции

В Турции медсестре при пятизвездочном отеле досталось от буйных постояльцев за просьбу надеть маски. Три россиянки оскорбили женщину и кинули в нее тапок, угодив прямо в глаз.

Скандал в кабинете врача произошел почти сразу после заезда туристов в гостиницу в Кемере, сообщило издание Hurriyet. К нему обратились 23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и россиянка, имя которой осталось неизвестным. В приемной одна из них пожаловалась на боль в ступне.

Сотрудница медицинского кабинета напомнила о необходимости надеть маски. Однако россиянки неадекватно отреагировали на просьбу 25-летней медсестры — начали оскорблять, а одна и вовсе метнула снятый тапок в лицо девушке.

В конфликт пришлось вмешаться врачу. Он вызвал на место происшествия полицейских. Стражи порядка увезли из отеля буйных туристок и избитую медсестру. В отделении пострадавшая написала заявление на обидчиц.

Россиянок вместе с медработницей после этого отправили в больницу. По предварительным данным, путешественницы во время инцидента были пьяны. Медсестра получила травму глаза.

Что ждет путешественниц из России, не уточняется.