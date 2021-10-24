Три ребенка за сутки пропали в Красноярске, одну школьницу нашли

В Красноярске в разное время и при разных обстоятельствах исчезли две школьницы. Одну из них нашли полицейские. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщило РИА «Новости».

В Красноярске нашли 16-летнюю девочку, которая пропала в субботу. О пропаже накануне ночью сообщил ее отчим, проживающий в Ленинском районе города. Вечером падчерица сказала ему, что вышла из кинотеатра, села в такси и едет домой. Но потом ее телефон перестал отвечать, местонахождение несовершеннолетней было неизвестно.

Продолжаются поиски еще одного ребенка — 13-летней девочки, которая пропала в субботу днем в том же районе. Школьница вышла из дома и до сих пор не вернулась. Ищут полиция и волонтеры.

Местные СМИ написали, что в субботу в Красноярске также пропал 13-летний мальчик.

Красноярские гаишники ранее сняли социальный ролик о правилах дорожного движения с отсылкой к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара», который стал самым популярным проектом в истории Netflix и после выхода возглавил рейтинг в 90 странах.