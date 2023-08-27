Важное 27 августа 2023, 20:40 Три ребенка в Донецке пострадали из-за обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: троих детей госпитализировали после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Троих детей с осколочными ранениями госпитализировали в Донецке после обстрела ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на первой площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения», — написал Кулемзин.

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Детей с осколочными ранениями и контузиями транспортировали в медицинские учреждения города, добавил мэр Донецка.

ВСУ не прекращают обстрел столицы ДНР. В ночь на 27 августа украинские националисты выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка более 10 снарядов калибра 155 миллиметров, среди них три — кассетного типа.

При обстреле Петровского района 26 августа ранение получила 72-летняя пенсионерка. Двумя днями ранее пострадала женщина 75 лет, под обстрелом был Киевский район города.