Происшествия 28 февраля 2024, 22:04 Три ребенка устроили катания на льдине в Новгородской области Сотрудники МЧС спасли детей, катавшихся на льдине в Новгородской области Пресс-служба МЧС

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Три ребенка взяли с собой собаку и отправились в плаванье на льдине по реке Шелонь в Новгородской области. Мальчиков заметили прохожие и сообщили спасателям. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели вытащили несовершеннолетних на берег и передали их сотрудникам полиции. В МЧС напомнили россиянам, что детей нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, им необходимо рассказать о том, насколько опасно выходить на тонкий лед.

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В конце января 78-летняя москвичка едва не утонула в реке Сетунь, спасая свою собаку. Во время прогулки ее питомец упал в воду. Пенсионерка бросилась на помощь, вытащила пса, но сама выбраться уже не смогла. Прохожие тоже не смогли помочь женщине и вызвали полицию. Полицейские вытащили пенсионерку из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.