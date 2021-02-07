Три ребенка провалились под лед в Воронежской области

Трое детей вечером в воскресенье провалились под лед реки Тихая Сосна в Острогожском районе Воронежской области, двое смогли выбраться самостоятельно. Третьего мальчика ищут водолазы, сообщил журналистам ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

«Сегодня вечером Острогожском районе на реке Тихая Сосна трое детей в возрасте от девяти до 13 лет гуляли по льду, в результате чего провалились под лед, двое детей самостоятельно смогли выбраться на берег, одного из детей — 9-летнего мальчика — унесло течением. Организованы поиски», — рассказал Хренов.

По его данным, на месте ЧП работают сотрудники районной пожарно-спасательной бригады, водолазы областной службы спасения, представители местной администрации.