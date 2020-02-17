Три ребенка пострадали после пожара в Иркутске

По данным ИА Nation News, огонь вспыхнул на третьем этаже. Трое детей оказались в запертой квартире, где и возник пожар. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и вытащили детей из помещения. Двоих вынесли через подъезд с помощью спасательных устройств, еще одного вытащили через окно по лестнице. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.