Три ребенка получили травмы после крупного ДТП в Новосибирске

Полиция знакомится с подробностями ДТП, происзошедшего на трассе под Новосибирском. Предварительные данные сообщили, что водитель не смог справиться с транспортом и иномарка вылетела на встречную полосу.

Большая семья, ехавшая в салоне автомобиля Nissan Tiida, попала в крупное ДТП на автодороге в Татарском районе, сообщил региональный портал «Новосибирск.онлайн» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Выехав на встречку, водетль столкнулся с большегрузом MAN. Водитель погиб в скорой помощи, дети находятся в реанимации, они в тяжелом состоянии, еще один ребенок в отделении хирургии вместе со своим папой, добавили в Nation News.