Происшествия 18 ноября 2023, 10:59 Два ребенка получили ранения из-за столкновения фуры и автобуса в Иркутске СК начал проверку по факту аварии с участием фуры и автобуса с детьми в Иркутске Пресс-служба Следственного комитета

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ДТП с участием грузовика MAN и автобуса произошло в Ленинском округе Иркутска. Водитель фуры при повороте допустил столкновение с маршрутным ПАЗ, который двигался по выделенной полосе. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

Машины столкнулись на улице Генерала Доватора. В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе два ребенка трех и пяти лет. СК начал доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и свидетели аварии», — отметили в пресс-службе.

В ноябре в Приморском крае маршрутный автобус столкнулся с фурой DAF. Машина следовала из Артема в Кневичи и протаранила большегруз. Из-за аварии пострадали пять человек.

Ранее ДТП произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Легковой автомобиль врезался в полуприцеп грузовика МАЗ. В результате столкновения получил травмы водитель машины KIA.