Три ребенка погибли в крупной аварии в Сергиевом-Посаде

Смертельная дорожная авария произошла в Сергиевом-Посаде. Как сообщил «360» источник, жертвами ДТП стали как минимум три пассажира легковушек, все они дети.

Авария случилась на одной из дорог местного значения. Там столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадали три человека, среди которых двое детей. Жертвами аварии стали еще три ребенка. Сейчас эта информация уточняется, выясняются подробности происшествия.

В Московской области решают вопрос с видимостью на пешеходных переходах, на которых ежегодно происходят ДТП по всей России. Переходы Подмосковья собираются оборудовать направленной подсветкой. Специальные лампы для этих целей установят на полутора тысячах переходов. Мероприятия проводят на региональных дорогах в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».