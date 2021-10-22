Три ребенка погибли при пожаре в Ростовской области

В Зимовниковском районе Ростовской области сгорел частный дом, в котором находились три ребенка. В результате они погибли. Как оказалось, в это время они находились без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«По предварительным данным, дети находились в домовладении одни, без присмотра взрослых. По данному факту проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Дом, в котором произошел пожар, расположен на улице Центральной. В нем нашли тела детей трех и шести лет. Четырехлетний ребенок скончался по пути в больницу.

Источник фото: пресс-службе СК

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. Сейчас осматривают дом и устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока нет информации, по какой причине разгорелся пожар и где были родители погибших детей.

Накануне спасателям пришлось эвакуировать 676 человек из лицея в Нижнем Новгороде. Причиной этого послужил пожар. Как сообщили спецслужбы, никто не пострадал. Детали происшествия выясняются.