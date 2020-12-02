Три ребенка погибли при пожаре в Оренбургской области

Уточняется, что 2 декабря в первой половине дня спасатели получили сообщение о возгорании на улице Калинина. Пожарные вынесли из дома детей в возрасте двух, четырех, шести лет и женщину 29 лет, которая была в бессознательном состоянии. Врачи констатировали смерть трех несовершеннолетних, пишет сайт «Дни.ру».

Женщину госпитализировали. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.