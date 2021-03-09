Три ребенка погибли при пожаре в квартире на Сахалине

На Сахалине в квартире жилого дома произошел пожар. По предварительным данным, погибли три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

«Органами прокуратуры организована проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли дети. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел по адресу: Томаринский район, село Красногорск, улица Промышленная, дом 13. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причина происшествия пока неизвестна.

По предварительной информации, у семьи, проживающей в этой квартире, было шестеро детей. Члены семьи находились на учете в органах опеки, сообщило РИА «Новости».

Несколько дней назад в Уфе на четвертом этаже жилого дома вспыхнул пожар. В результате погибли три человека, в том числе ребенок 2009 года рождения. Еще четыре человека пострадали. Кроме того, из дома были эвакуированы 150 жильцов. Причину возгорания устанавливают эксперты.