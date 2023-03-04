Происшествия 04 марта 2023, 11:18 Три ребенка отравились угарным газом при пожаре в Вологде МЧС: трое детей отравились угарным газом во время пожара в жилом доме в Вологде РИА «Новости»

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Трое детей получили отравление угарным газом во время пожара в подъезде жилого дома в Вологде. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по Вологодской области.

«Пострадали три ребенка, девочки 2022 и 2016 годов рождения, а также мальчик 2009 года рождения», — рассказали в ведомстве.

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Состояние детей не уточняется, их отвезли в больницу с симптомами отравления угарным газом, медики оказывают необходимую помощь.

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ЧП произошло в ночь на 4 марта в двухэтажном доме по улице Козленской. Прибывшие на место спасатели помогли покинуть дом пяти жильцам. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

В ночь на 4 марта загорелся многоэтажный дом по улице Грайвороново в Москве, жертвой стал один человек. Причины возгорания выясняют дознаватели, площадь распространения огня составила три квадратных метра.