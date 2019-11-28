Три ребенка и мужчина перевернулись на автомобиле в Геленджике

Предполагается, что водитель в возрасте 37 лет на машине Lexus GS нарушил скоростной режим и съехал с трассы. В результате автомобиль перевернулся.

Помимо мужчины, на момент аварии в Lexus находились три ребенка, пристегнутые ремнями безопасности.

По информации отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в настоящее время четверо пострадавших госпитализированы.