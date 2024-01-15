Происшествия 15 января 2024, 01:49 Три ракеты ВСУ сбили над Курской областью Губернатор Курской области Старовойт: над Фатежским районом сбили три ракеты ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские ПВО сбили над Фатежским районом Курской области три ракеты ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты», — написал глава региона.

Реклама

Старовойт поблагодарил защитников неба за работу. Информации о повреждениях глава не сообщил.

Ранее губернатор известил жителей, что над территорией региона сработала система противовоздушной обороны.

Накануне ВСУ атаковали поселок Теткино Глушковского района, ранения получил один мирный житель. Украинские националисты ударили по населенному пункту с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки в двух домах выбило окна.