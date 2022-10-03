Три протокола составили на водителя, припарковавшегося на тротуаре в Дзержинске | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Три протокола составили на водителя, припарковавшегося на тротуаре в Дзержинске

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Мужчина припарковался на тротуаре возле мемориала "Вечный огонь" в Дзержинске, на него составили три протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщило НИА "Нижний Новгород".

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Полицейские обнаружили, что нарушитель также не имел при себе водительских прав. На мужчину составили три протокола: по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения), части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид").

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