Три пожара зафиксировали за сутки в Пензенской области | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber Три пожара зафиксировали за сутки в Пензенской области

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За последние сутки в Пензенской области были зафиксированы пожары по следующим адресам: на улице Клары Цеткин в Пензе, на улице Южной в деревне Немчиновка Колышлейского района и на 722-м километре трассы М-5 «Урал». Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

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Сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области также привлекались к ликвидации последствий аварии, которая случилась на перекрестке улиц Московской и Белинского в Кузнецке, и на первом километре дороги «Кижеватово-Полевой» Бессоновского района.

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