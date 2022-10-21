Три пожара случилось в Пензенской области за сутки | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 13:23 Три пожара случилось в Пензенской области за сутки

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Сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области выезжали на пожары три раза за последние сутки. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Первые два возгорания случились в поселке Пашково Земетчинского района и в поселке Бурчиха Пензенского района. Третье произошло из-за воспламенившегося мусора.

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Жителей региона призвали соблюдать осторожность при использовании электроприборов, а также избавляться от легковоспламеняемого мусора.

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