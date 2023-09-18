Эксклюзив 18 сентября 2023, 22:45 Три полосы МКАД перекрыли из-за массового ДТП на востоке Москвы Источник «360»: три автомобиля столкнулись в районе Метрогородка в Москве РИА «Новости»

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Массовое ДТП произошло в районе Метрогородка на востоке Москвы. Как сообщил источник «360», на 98-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля, среди которых — машина каршеринга.

«ДТП трех авто: Peugeot, Lada и Hyundai. Загорания, разлива топлива нет», — рассказал источник.

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Сейчас врачи скорой помощи осматривают пострадавших. Городские службы прибыли к месту ЧП.

В результате аварии движение на этом участке дороги оказалось затруднено — перекрыты три полосы.

Ранее стало известно о другом ДТП в столице — на Симферопольском шоссе. Там лоб в лоб столкнулись Škoda Octavia и Kia Spectra. Пассажирка чешской иномарки получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.