Три похожих на мины предмета нашли на стройке в Москве — источник | 360°

Эксклюзив 06 сентября 2022, 10:57 (обновлено: 06 сентября 2022, 12:16) Поделиться Telegram

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Viber Три похожих на мины предмета нашли на стройке в Москве — источник Источник «360»: три похожих на мины предмета нашли на стройке на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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На территории стройки в Юго-Восточном административном округе Москвы нашли три объекта, которые похожи на мины. Об этом «360» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Предметы обнаружили по адресу: улица Газгольдерная, дом 8. По информации источника, территорию огородили, ожидается приезд кинологов.

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У пресс-службы столичного главка МВД информации о происшествии пока нет. Данные уточняются.

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