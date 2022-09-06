Три похожих на мины предмета нашли на стройке в Москве — источник | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 12:16)

Три похожих на мины предмета нашли на стройке в Москве — источник

Источник «360»: три похожих на мины предмета нашли на стройке на юго-востоке Москвы

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На территории стройки в Юго-Восточном административном округе Москвы нашли три объекта, которые похожи на мины. Об этом «360» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Предметы обнаружили по адресу: улица Газгольдерная, дом 8. По информации источника, территорию огородили, ожидается приезд кинологов.

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У пресс-службы столичного главка МВД информации о происшествии пока нет. Данные уточняются.

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