Три подростка попали в реанимацию после отравления в Тюменской области

В Тобольске (Тюменская область) три подростка отравились лекарством и попали в реанимацию. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

«Вечером 7 июня подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление», — уточнили в ведомстве.

В областном департаменте здравоохранения добавили, что состояние подростков оценивается как тяжелое. Какой именно препарат они употребили, пока не известно.