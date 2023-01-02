Происшествия 02 января 2023, 05:57 Три подростка получили ранения, один скончался после стрельбы в Чикаго ABC7Chicago: подросток убит и еще трое ранены после стрельбы из машины в Чикаго Unsplash

Читать 360tv в

Водитель неизвестного автомобиля в Чикаго остановился напротив Kia, в котором сидели подростки, и открыл огонь. В стрельбы четыре человека получили ранения, один из них скончался в больнице, передал телеканал ABC7Chicago.

Инцидент произошел днем 1 января в Вашингтон-парке. Когда полицейские прибыли на место ЧП, то увидели иномарку с пострадавшими. Водитель Kia умер от полученных травм, остальные подростки госпитализированы.

Реклама

Позднее стало известно об угоне Kia 30 декабря. Правоохранители назначили 15 тысяч долларов за поимку виновных в совершении этого преступления. Кроме того, в ночь на 1 января в Чикаго произошло еще несколько перестрелок. По меньшей мере 11 человек ранены, трое скончались.

Реклама

Ранее сообщалось о стрельбе в городе Дарем, где пострадали пять человек. Их состояние оценивается врачами как стабильное.