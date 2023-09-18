Происшествия 18 сентября 2023, 13:11 Три подростка погибли в ДТП в Бурятии

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Легковой автомобиль врезался в бетонный забор в Тарбагатайском районе Бурятии. В аварии погибли три подростка, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГИБДД.

По предварительным данным, девушка села за руль иномарки Honda Accord, не имея водительского удостоверения. Она не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в забор.

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Отмечается, что в аварии погибли 14-летняя девочка и два мальчика 14 и 16 лет. Водителя и еще одного пассажира с различными травмами доставили в больницу.