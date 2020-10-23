23 октября 2020, 14:18
Три подростка погибли под поездом в Вологодской области
В Вологодской области погибли трое подростков. Их сбил поезд, следовавший из Челябинска в Санкт-Петербург. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
«Русская планета» рассказала, что трагедия произошла накануне на станции Вохтога. 15-летний мальчик и две 14-летние девочки перешли ж/д пути прямо перед идущим составом, и машинист не успел остановить поезд. Подростки погибли. Возбуждено уголовное дело.