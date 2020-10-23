Три подростка погибли под поездом в Вологодской области

«Русская планета» рассказала, что трагедия произошла накануне на станции Вохтога. 15-летний мальчик и две 14-летние девочки перешли ж/д пути прямо перед идущим составом, и машинист не успел остановить поезд. Подростки погибли. Возбуждено уголовное дело.