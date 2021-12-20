Три пешехода за два дня пострадали в ДТП в Кургане

В Кургане 17 и 18 декабря произошли аварии, в результате которых пострадали три несовершеннолетних пешехода. Об этом сообщило Ura.ru.

Первое ДТП случилось на улице Сиреневая. Пьяный водитель сбил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В этот же день на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара под колеса Lada Priora попал другой пешеход.

На улице Половинская 18 декабря отечественное авто ВАЗ- 2112 сбило пешехода, который попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.