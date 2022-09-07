Три пешехода пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге | 360°

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07 сентября 2022, 13:23

Три пешехода пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

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Машина вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

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Две женщины в возрасте 18 и 64 лет, а также 19-летний подросток получили травмы. Последним двум потребовалась медицинская помощь. Пенсионерка находится в состоянии средней тяжести, а молодой человек — в тяжелом. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Санкт-Петербург

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