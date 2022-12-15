15 декабря 2022, 11:49
Три пенсионерки из Нижегородской области стали жертвами мошенника
В Нижегородской области полиция задержала 32-летнего местного жителя, который обманным путем забрал у пенсионерок один миллион рублей. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Всем трем пожилым женщинам мошенник рассказывал, что их родственники попали в беду, и чтобы их вытащить, необходимо передать деньги курьеру, сообщили «Дни.ру».
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Правоохранители выяснили, что злоумышленник переводил деньги на разные счета, а себе оставлял лишь процент.
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Мошенничество
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