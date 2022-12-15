Происшествия 15 декабря 2022, 11:49 Три пенсионерки из Нижегородской области стали жертвами мошенника

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В Нижегородской области полиция задержала 32-летнего местного жителя, который обманным путем забрал у пенсионерок один миллион рублей. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Всем трем пожилым женщинам мошенник рассказывал, что их родственники попали в беду, и чтобы их вытащить, необходимо передать деньги курьеру, сообщили «Дни.ру».

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Правоохранители выяснили, что злоумышленник переводил деньги на разные счета, а себе оставлял лишь процент.

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