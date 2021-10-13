Три пациента сбежали из психбольницы на Кубани

Три пациента совершили побег из психиатрической больницы в Краснодаре. Они оказались на свободе, перепилив оконную решетку, сообщили в региональном ГУ МВД.

Информация об исчезновении пациентов поступила в полицию сегодня утром. Одного из сбежавших удалось быстро поймать. Сотрудники уголовного розыска обнаружили его по месту жительства в поселке Яблоновский в Адыгее.

Поиски еще двоих беглецов продолжаются. Среди разыскиваемых один был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления, подчеркнули в ведомстве, не уточнив, по какой именно статье.

По данным «Российской газеты», речь идет об убийстве. Преступник находился в специализированной клинической психиатрической больнице № 1 на принудительном лечении по решению суда, уточнил источник издания.

По его словам, сбежавшие, которых продолжают искать, являются жителями Краснодарского края, ориентировки на них разосланы во все поликлиники, школы и другие учреждения города.