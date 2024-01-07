Происшествия 07 января 2024, 12:00 Три пациента больницы в Донецке пострадали при обстреле Кулемзин: в Донецке при обстреле ВСУ пострадали три пациента больницы

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Украинские боевики нанесли удар по Ленинскому району Донецка, пострадали три пациента больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«На территории больницы № 6 по улице Клинической в Ленинском районе ранения получили три человека. Их анкетные данные уточняются», — написал он.

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Кулемзин отметил, что в здании больницы повреждения также получили остекление и кровля. Кроме того, пострадали автомобиль, трансформаторная подстанция, газопровод и теплотрасса.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля координации огня сообщало, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибра 155 миллиметров в рождественскую ночь.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что Украина перешла все границы в ударах по мирным районам Донецка и Белгорода.