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    12 марта 2021, 11:11

    Три пассажира уходившей от погони машины погибли после столкновения с ТЦ в Великом Новгороде

    Анастасия Калинина

    В Великом Новгороде утром в пятницу машина пыталась уйти от погони сотрудников ГИБДД. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в торговый центр. Три пассажира скончались на месте, одного госпитализировали.

    Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

    «На улице Псковская экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД был замечен автомобиль Toyota Land Cruiser 200, водитель которого, по имеющейся информации, мог находиться в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

    Сотрудникам пришлось преследовать этот автомобиль. Внедорожник стал превышать скорость, из-за чего не справился с управлением. В результате водитель совершил наезд на элемент строения торгового центра.

    Три пассажира уходившей от погони машины погибли после столкновения с ТЦ в Великом Новгороде | Изображение 1Источник фото: сайт ГУМВД по Новгородской области

    49-летний водитель и еще два пассажира погибли на месте. Четвертый — 21-летний мужчина — доставлен в Новгородскую областную клиническую больницу. Пока неизвестно, в каком он состоянии.

    В пятницу в Крыму водитель сел за руль автомобиля в пьяном виде и намеренно сбил сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько метров.