Три пассажира уходившей от погони машины погибли после столкновения с ТЦ в Великом Новгороде

В Великом Новгороде утром в пятницу машина пыталась уйти от погони сотрудников ГИБДД. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в торговый центр. Три пассажира скончались на месте, одного госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

«На улице Псковская экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД был замечен автомобиль Toyota Land Cruiser 200, водитель которого, по имеющейся информации, мог находиться в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Сотрудникам пришлось преследовать этот автомобиль. Внедорожник стал превышать скорость, из-за чего не справился с управлением. В результате водитель совершил наезд на элемент строения торгового центра.

Источник фото: сайт ГУМВД по Новгородской области

49-летний водитель и еще два пассажира погибли на месте. Четвертый — 21-летний мужчина — доставлен в Новгородскую областную клиническую больницу. Пока неизвестно, в каком он состоянии.

В пятницу в Крыму водитель сел за руль автомобиля в пьяном виде и намеренно сбил сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько метров.