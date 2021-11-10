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    10 ноября 2021, 16:50

    Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Челябинске

    Виновник ДТП скрылся с места происшествия

    Оксана Лавнюженко

    Массовое ДТП с участие четырех автомобилей произошло 9 ноября на улице Свободы в Челябинске. По словам сотрудников ГИБДД, водитель Range Rover, поворачивая направо, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Об этом написал «Царьград».

    Иномарку из-за сильного удара отбросило на попутно движущийся Kia Rio. Range Rover при этом также въехал в маршрутный автобус «ПАЗ» и скрылся с места ДТП.

    В результате происшествия пострадали три пассажира маршрутки. Им всем оказали медицинскую помощь.

    Правоохранители добавили, что виновник ДТП уже найден. Обстоятельства происшествия уточняются.