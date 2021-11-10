Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Челябинске

Массовое ДТП с участие четырех автомобилей произошло 9 ноября на улице Свободы в Челябинске. По словам сотрудников ГИБДД, водитель Range Rover, поворачивая направо, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Об этом написал «Царьград».

Иномарку из-за сильного удара отбросило на попутно движущийся Kia Rio. Range Rover при этом также въехал в маршрутный автобус «ПАЗ» и скрылся с места ДТП.

В результате происшествия пострадали три пассажира маршрутки. Им всем оказали медицинскую помощь.

Правоохранители добавили, что виновник ДТП уже найден. Обстоятельства происшествия уточняются.