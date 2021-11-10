10 ноября 2021, 16:50
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Челябинске
Виновник ДТП скрылся с места происшествия
Массовое ДТП с участие четырех автомобилей произошло 9 ноября на улице Свободы в Челябинске. По словам сотрудников ГИБДД, водитель Range Rover, поворачивая направо, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Об этом написал «Царьград».
Иномарку из-за сильного удара отбросило на попутно движущийся Kia Rio. Range Rover при этом также въехал в маршрутный автобус «ПАЗ» и скрылся с места ДТП.
В результате происшествия пострадали три пассажира маршрутки. Им всем оказали медицинскую помощь.
Правоохранители добавили, что виновник ДТП уже найден. Обстоятельства происшествия уточняются.