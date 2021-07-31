Три отеля в Бодруме эвакуировали из-за пожара

Гостей трех отелей в турецком Бодруме эвакуировали из-за лесного пожара. Пожарные борются с огнем.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40 (совпадает с мск), затем он дошел до района Ичмелер», — рассказал он.

Постояльцев отеля решили эвакуировать. Никто не пострадал. Местным жителям и туристам ничего не угрожает. Были ли среди гостей отелей россияне — неизвестно.

Лесные пожары начались в Турции 28 июля. По предварительным данным, возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Открытый огонь в районе Манавгата стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.

Огонь подобрался вплотную к отелям, создав угрозу для туристов. Постояльцы сообщили, что пришлось эвакуировать пятизвездочный отель в Бодруме Titanic Deluxe. В соцсетях даже стали появляться посты, что отель якобы загорелся, но эта информация не подтвердилась.